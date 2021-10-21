Фейк: «От привитых родителей рождаются дети-гибриды»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пользователи Казнета распространяют видео младенцев, которых называют гибридами, якобы рожденными от вакцинированных против КВИ родителей. Признаком того, что дети относятся к представителям иного биологического вида, по мнению авторов, является черный цвет глаз. Stopfake.kz объяснил, почему эта теория неверна, передает МИА «Казинформ».

Цвет глаз новорожденных детей может быть разным, и черные глаза у младенцев не редкость. Чаще всего дети европеоидной расы рождаются с серыми или голубыми глазами. Дети азиатской и экваториальной рас чаще имеют от рождения черные глаза. Как правило, цвет глаз у детей меняется в течение первого года жизни, однако иногда этот процесс может занять более длительный срок.

Иногда кажется, что глаза новорожденного ребенка полностью черные, без белков. Это лишь иллюзия, которая создается из-за того, что некоторые дети рождаются с опухшими веками. Они закрывают белок, оставляя видимой лишь темную радужную оболочку глаза.

В некоторых редких случаях глаза младенца могут выглядеть полностью черными из-за врожденного помутнения роговицы. В Сети можно найти снимки младенцев, рожденных с таким заболеванием.

На одном из видео «гибридных» детей, распространяемом в Казнете, показан ребенок с синяком на переносице и кровоподтеками в белках глаз. При этом текст на видео гласит, что роды были сложными и ребенок застрял при прохождении через родовой канал, что и стало причиной образования гематом. Такая проблема встречается во всем мире и подробно описана в медицинской литературе.

Также причиной кровоподтеков в белках глаз может стать субконъюнктивальное кровоизлияние. Это не опасное состояние, которое часто встречается у здоровых младенцев. Причиной его становятся разрывы мелких сосудов во время родов.

Все это говорит о том, что черные глаза у новорожденных детей не являются чем-то необычным.

Также не исключено, что видео было обработано в редакторе. И полностью черные глаза — это результат монтажа.

Важно отметить, что никаких данных о датах рождения показанных младенцев нет. Вероятно, они могли появиться на свет еще до начала пандемии. Также по видео невозможно определить статус вакцинации родителей этих младенцев.

В целом идея о детях с полностью черными глазами, одержимых демонами или злыми духами, является городской легендой, возникшей в середине 1990-х годов в США. Люди утверждали, что видели детей и подростков с черными глазами на дорогах или на порогах собственных домов. Дети якобы просили подвезти их или воспользоваться туалетом. Издание Snopes в 2013 году опровергло эту легенду и, изучив все имеющиеся по этой теме данные, пришло к выводу, что рассказы о детях с черными глазами являются вымыслом.

Теория о том, что от вакцинированных против КВИ родителей рождаются необычные или «гибридные» дети, неверна. Ранее пользователи Казнета уже выдавали видео совершено здоровой девочки с черными глазами за доказательство существования «трансгенных» детей, рожденных от вакцинированных родителей.

Таким образом, нет совершенно никаких доказательств того, что вакцинированные люди становятся родителями детей некого нового биологического вида. Черные глаза у младенцев – нормальное явление, которому есть множество подтверждений в медицинской литературе.