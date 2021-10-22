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    14:32, 22 Октябрь 2021 | GMT +6

    Фейк: «От людей скрывают, какую именно вакцину против КВИ для детей завезут в Казахстан»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соцсетях распространяют сообщение о том, что от казахстанцев скрывают, какую именно вакцину для иммунизации детей против COVID-19 завезут в страну. По мнению автора, существует две разные вакцины производства Pfizer, и какая из них прибудет в нашу страну – секрет. рассказали, почему это утверждение неверно, передает МИА «Казинформ».

    Автора ролика смутило название вакцины. В некоторых источниках ее называют Pfizer/BioNTech, а в других Comirnaty. На самом деле это один и тот же препарат. Его производителями стали сразу две объединившиеся компании: Pfizer и BioNTech.

    Разработанный ими препарат известен под торговым названием Comirnaty. То, что это одна и та же вакцина, указано в письме одобрения на сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

    Эта вакцина была одобрена для применения на детях старше 12 лет.

    Полную информацию о вакцине, процессе ее одобрения и подтверждающие ее безопасность документы можно найти на сайте FDA.

    Стоит отметить, что вакцина производства Pfizer/BioNTech, известная как Comirnaty, является одной из семи вакцин, одобренных ВОЗ для экстренного использования.

    Информацию о полном составе препарата, побочных эффектах, правилах введения, хранения, транспортировки и прочие данные можно прочитать здесь.

    Таким образом, теория о том, что от казахстанцев скрывают название конкретной вакцины, которую планируют завести в страну для иммунизации детей, неверна. Она основана на неверной интерпретации данных, находящихся в открытом доступе.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Фейки Общество для mail.ru
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