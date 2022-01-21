Фейк: Омикрон – это облучение микроволнами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Участники одного из популярных казахстанских Telegram-чатов распространяют сообщения о том, что вариант коронавируса SARS-CoV-2 омикрон вовсе не является вирусом, а представляет собой микроволны, поражающие людей. Это конспирологическая теория, не имеющая оснований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

То, что вариант омикрон, как и все ранее обнаруженные мутации вируса SARS-CoV-2, является именно вирусом, подтверждает мировое научное сообщество. Впервые вариант обнаружили и описали специалисты Lancet Laboratories в Южной Африке. Сейчас классификация расшифрованного генома варианта омикрон размещена на официальном сайте ВОЗ.

Связь COVID-19 с развертыванием сетей 5G – выдумка конспирологов. Эти теории совершенно нелогичны и противоречат доказательной науке. Об этом не раз заявляли ведущие ученые.

Симптомы заражения вариантом омикрон известны и включают в себя кашель, высокую температуру, заложенность носа, головную боль, боль в горле и ломоту в мышцах. Псориаза и раздражения глаз вариант омикрон, как это указано в распространяемой информации, не вызывает.

Автор пересылаемого сообщения также утверждает, что заражение омикроном происходит исключительно ночью, когда люди спят. На самом деле это не так. Установить точное время заражения каждого человека невозможно. Однако известно, что вариант омикрон, так же как и другие мутации вируса SARS-CoV-2, передается воздушно-капельным путем. Следовательно, заразиться им можно в результате контакта с уже больным человеком, вне зависимости от времени суток.

Из всего этого следует, что распространяемое в Казнете сообщение о том, что вариант омикрон является волной, а не вирусом, – фейк. Эта теория не имеет совершенно никаких доказательств и противоречит научным фактам. Связь технологии 5G с пандемией COVID-19 не раз опровергали ученые и фактчекеры.