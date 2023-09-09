Фейк: Одна шестая часть всех лекарств в Казахстане — контрафакт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Сети появилось видео, на котором показано выступление неизвестного мужчины, который утверждает, что одна шестая часть всех лекарств в Казахстане – контрафакт, а популярные препараты в аптеках зачастую не просто бесполезны, но и опасны. Все это опровергли в Комитете медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Мужчина на видео озвучивает сразу несколько ложных тезисов. Первый: одна шестая часть лекарств в Казахстане – контрафакт. Второй: на таможне РК изъяли партию препарата «Фастум гель», который, как оказалось, состоял из вазелина, перца и экстракта лимона. Третий: 35-летний водитель автобуса в Караганде скончался спустя полчаса после приема «анальгина», в составе которого был крысиный яд. Еще 16 человек серьезно отравились тем же препаратом. Четвертый: в Алматы при проверке аптек выявили факт продажи обычного мела под видом препарата «Но-шпа».

В Комитете медицинского и фармацевтического контроля опровергли каждое из этих утверждений.

«На сегодняшний день по данным озвученным случаям территориальными департаментами Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан не было выявлено и зарегистрировано фактов нарушения в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий на территории Республики Казахстан. Таким образом, следует, что ни один из озвученных «фактов» от неизвестного лектора не подтвердился, то есть данная информация не соответствует действительности. Стоит отметить, что в нашей стране все лекарственные средства перед тем, как попасть на полки аптек, проходят обязательную экспертизу на качество, безопасность и эффективность. Комплексную оценку проводят эксперты Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий (НЦЭЛС). Эксперты НЦЭЛС тщательно анализируют документы, изучают данные по клиническим и доклиническим исследованиям, проводят лабораторные исследования. На основании этого заключения Комитетом медицинского и фармацевтического контроля выдается регистрационное удостоверение, то есть разрешение на реализацию на территории Республики Казахстан. Помимо этого, проводится постоянный фармаконадзор за лекарствами и мониторинг за медизделиями уже в период их применения, то есть анализ и оценка качества препаратов и медизделий осуществляется на всем жизненном цикле. Эту работу выполняет Комитет совместно с Национальным центром», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Также стоит отметить, что распространяемый ролик не новый. При помощи инструментов для обратного поиска изображений удалось установить, что впервые видео было опубликовано в марте 2019 года в социальной сети Facebook. При этом в подписи к ролику не указывалось, чье именно выступление показано на кадрах и где оно проходило. После этот же ролик периодически появлялся на таких платформах, как YouTube и Instagram, однако большой популярности не снискал.

Немаловажно и то, что ни в 2019 году, когда появился ролик, ни позже в СМИ и социальных сетях не появлялось никакой информации ни о смерти водителя в Караганде, ни об изъятии партии популярной мази на границе, ни о том, что в аптеках Алматы продают мел под видом обезболивающего препарата. Все это наталкивает на мысль о том, что перечисленные события – вымысел героя ролика.