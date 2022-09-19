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Фейк об очистке питьевой воды дустом опровергли в Атырау
19 Сентября 2022, 00:51

Фейк об очистке питьевой воды дустом опровергли в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в последние дни качество питьевой воды ухудшилось и она приобрела неприятный привкус. В социальных сетях появилась информация, что при очистке воды используется дуст. Якобы так пояснили в едином контакт-центре «109», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе «Су Арнасы», слухи об использовании дуста не соответствуют действительности.

«Очистка продолжается в прежнем режиме. В последние несколько дней, в связи с «цветением» забираемой из Урала исходной воды, в очищаемую воду на ВОС добавляется немного больше реагента, не превышая установленную норму. В лаборатории водоочистных сооружений ежечасно проводится контроль воды. Превышения содержания дезинфицирующих реагентов не обнаружено», - проинформировали в пресс-службе компании.

«Проводится служебная проверка. Прослушиваются все телефонные звонки, поступившие в службу «109». О результатах сообщим дополнительно»,- дополнили в едином контакт-центре «109».

Дуст - инсектицид, применяемый против комаров, вредителей хлопка, соевых бобов, арахиса. Производное хлорбензола. Одно из немногих действительно эффективных средств против саранчи. Запрещен для применения во многих странах из-за того, что способен накапливаться в организме животных, человека. Некоторые активисты-экологи утверждают, что особенно пагубное действие он оказывает на размножение птиц.

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