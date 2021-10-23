Фейк об обязательной вакцинации детей против COVID-19 опровергли в Минздраве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях и мессенджерах казахстанцы распространяют сообщение о том, что министр здравоохранения РК Алексей Цой подписал приказ об обязательной вакцинации детей против COVID-19. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на StopFake.kz.

Информацию о приказе, обязывающем всех детей старше 12 лет получить прививку против COVID-19, опровергли в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля. Официальный представитель ведомства заявил, что подобного приказа нет.

«В настоящее время проведен расчет необходимого объема вакцины, обеспечению условий холодовой цепи (для вакцины Pfizer необходимо соблюдение ультранизкого температурного режима – минус 60-90 градусов Цельсия). Ориентировочное время поступления вакцины для вакцинации подростков – вторая декада ноября текущего года. Необходимо отметить, что вакцинация лиц указанных групп будет осуществляться только после информированного добровольного согласия прививаемых. А вакцинация подростков – только по согласию родителей или официальных представителей», – сообщил Ержан Байтанаев.

Ранее главный санитарный врач страны Ерлан Киясов утвердил методические рекомендации по вакцинации населения против коронавирусной инфекции вакциной Pfizer. На первом этапе препарат получат беременные на сроке 16-37 недель и подростки от 16 до 18 лет.