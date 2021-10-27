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    10:20, 27 Октябрь 2021 | GMT +6

    Фейк об обязательной вакцинации беременных опровергли в Минздраве

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пользователи Казнета распространяют предупреждение о том, что беременных в нашей стране с 22 ноября начнут вакцинировать против COVID-19. При этом автор сообщения утверждает, что согласие или отказ от вакцинации роли играть не будут, так как прививать планируют всех без исключения. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на StopFake.kz.

    Информацию опровергли в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.

    «Вакцинация беременных женщин будет осуществляться только после информированного добровольного согласия прививаемых. На сегодняшний день беременным не делают вакцину против КВИ», — сообщил официальный представитель ведомства Ержан Байтанаев.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Фейки Главная Общество
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