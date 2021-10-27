Фейк об обязательной вакцинации беременных опровергли в Минздраве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пользователи Казнета распространяют предупреждение о том, что беременных в нашей стране с 22 ноября начнут вакцинировать против COVID-19. При этом автор сообщения утверждает, что согласие или отказ от вакцинации роли играть не будут, так как прививать планируют всех без исключения. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на StopFake.kz.

Информацию опровергли в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.