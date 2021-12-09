+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -19 °С
Алматы: -5 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Фейк о закрытии города на карантин опровергли в Атырау

9 Декабря 2021 19:30
Поделиться:
Фейк о закрытии города на карантин опровергли в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В мессенджере WhatsApp пользователи распространяют сообщение о том, что с 10 декабря Атырау закроют на карантин. Фейк о грядущем локдауне опровергли в акимате Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Насколько эффективны экспресс-тесты на коронавирус
Жандарбек Бекшин предложил расширить экспресс-тестирование на коронавирус Фейк: «Появились доказательства смертельной опасности вакцин против COVID-19» Подростки хорошо переносят вакцину - алматинский педиатр

«Эта информация безосновательна. 8 декабря 2021 года вышло постановление главного государственного санитарного врача Атырауской области № 24 «О внесении изменений и дополнений в постановление главного государственного санитарного врача Атырауской области от 29 сентября 2021 года №23 «Об ограничительных карантинных мерах и их поэтапном упрощении в Атырауской области». В постановлении не указаны сведения о закрытии Атырауской области на полный карантин», - сообщили в областном акимате.

В акимате напомнили об ответственности за распространение ложной информации, призвав доверять исключительно официальным источникам.


Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Акимат   #Коронавирус в РК   #Фейки  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
Насколько эффективны экспресс-тесты на коронавирус
Жандарбек Бекшин предложил расширить экспресс-тестирование на коронавирус
Фейк: «Появились доказательства смертельной опасности вакцин против COVID-19»
Подростки хорошо переносят вакцину - алматинский педиатр
Популярное
1 В «красную зону» вернулся один регион Казахстана
2 На какой стадии взаимное признание паспортов вакцинации Казахстана и России
3 Почему в Казахстане снизили сроки ревакцинации населения, объяснил Алексей Цой
4 Новое постановление подписал главный санврач Атырауской области
5 Массовое заболевание КРС выявлено еще в двух селах Актюбинской области
6 «Мы ждем сноса уже 20 лет» - жильцы старых домов в Алматы просят их переселить
Читайте также
Фейк: «Появились доказательства смертельной опасности вакцин против COVID-19»
Почётными гражданами Павлодарской области стали семь человек
В «красную зону» вернулся один регион Казахстана
На какой стадии взаимное признание паспортов вакцинации Казахстана и России
Почему в Казахстане снизили сроки ревакцинации населения, объяснил Алексей Цой
Новое постановление подписал главный санврач Атырауской области
Массовое заболевание КРС выявлено еще в двух селах Актюбинской области
«Мы ждем сноса уже 20 лет» - жильцы старых домов в Алматы просят их переселить
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив