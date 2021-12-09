Фейк о закрытии города на карантин опровергли в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В мессенджере WhatsApp пользователи распространяют сообщение о том, что с 10 декабря Атырау закроют на карантин. Фейк о грядущем локдауне опровергли в акимате Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Эта информация безосновательна. 8 декабря 2021 года вышло постановление главного государственного санитарного врача Атырауской области № 24 «О внесении изменений и дополнений в постановление главного государственного санитарного врача Атырауской области от 29 сентября 2021 года №23 «Об ограничительных карантинных мерах и их поэтапном упрощении в Атырауской области». В постановлении не указаны сведения о закрытии Атырауской области на полный карантин», - сообщили в областном акимате.
В акимате напомнили об ответственности за распространение ложной информации, призвав доверять исключительно официальным источникам.
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