Фейк о закрытии города на карантин опровергли в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В мессенджере WhatsApp пользователи распространяют сообщение о том, что с 10 декабря Атырау закроют на карантин. Фейк о грядущем локдауне опровергли в акимате Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Эта информация безосновательна. 8 декабря 2021 года вышло постановление главного государственного санитарного врача Атырауской области № 24 «О внесении изменений и дополнений в постановление главного государственного санитарного врача Атырауской области от 29 сентября 2021 года №23 «Об ограничительных карантинных мерах и их поэтапном упрощении в Атырауской области». В постановлении не указаны сведения о закрытии Атырауской области на полный карантин», - сообщили в областном акимате.

В акимате напомнили об ответственности за распространение ложной информации, призвав доверять исключительно официальным источникам.