Фейк о «законе» об изъятии невакцинированных детей из семьи распространяли казахстанцы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мессенджерах казахстанцы рассылают сообщение о том, что с 1 ноября 2021 года начнет действовать закон, позволяющий изымать детей из семей, основываясь на статусе вакцинации - это фейк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Рассылку опровергли в Министерстве образования и науки РК.

«Информация не соответствует действительности. Подобного законопроекта не существует. В школах не будут проводить принудительную вакцинацию детей. Школы предоставляют образование детям, помогают в социализации. О проведении вакцинации без согласия родителей не идет и речи. Просим казахстанцев не верить ложной информации, распространяемой отдельными гражданами для создания резонанса в социальных сетях», — сообщила пресс-секретарь Министерства образования и науки РК Молдир Абдуалиева.

Ранее пользователи социальных сетей уже распространяли похожие фейки. Они писали, что детей будут отбирать за опоздания в школу и прогулки в одиночестве, а за отказ от вакцинации детей родителей будут помещать в психиатрические клиники. Также в сентябре этого года вирусным стал фейк о том, что в Казахстане планируют внедрить «стандарт убийства детей».

Призываем вас не поддаваться на подобные провокации и доверять официальным источникам информации.