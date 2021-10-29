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    11:18, 29 Октябрь 2021 | GMT +6

    Фейк о «законе» об изъятии невакцинированных детей из семьи распространяли казахстанцы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мессенджерах казахстанцы рассылают сообщение о том, что с 1 ноября 2021 года начнет действовать закон, позволяющий изымать детей из семей, основываясь на статусе вакцинации - это фейк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

    Рассылку опровергли в Министерстве образования и науки РК.

    «Информация не соответствует действительности. Подобного законопроекта не существует. В школах не будут проводить принудительную вакцинацию детей. Школы предоставляют образование детям, помогают в социализации. О проведении вакцинации без согласия родителей не идет и речи. Просим казахстанцев не верить ложной информации, распространяемой отдельными гражданами для создания резонанса в социальных сетях», — сообщила пресс-секретарь Министерства образования и науки РК Молдир Абдуалиева.

    Ранее пользователи социальных сетей уже распространяли похожие фейки. Они писали, что детей будут отбирать за опоздания в школу и прогулки в одиночестве, а за отказ от вакцинации детей родителей будут помещать в психиатрические клиники. Также в сентябре этого года вирусным стал фейк о том, что в Казахстане планируют внедрить «стандарт убийства детей».

    Призываем вас не поддаваться на подобные провокации и доверять официальным источникам информации.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Фейки Образование Общество
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