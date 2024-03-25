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    23:25, 24 Март 2024 | GMT +6

    Фейк о «прослушке» телефонных разговоров распространяют в Казнете

    телефон террорист мошенник
    Фото: pixabay.com

    В мессенджере WhatsApp вновь распространяется сообщение о том, что уже «с завтрашнего дня» будут действовать некие новые правила коммуникации, согласно которым все разговоры и переписки в мессенджерах якобы будут записываться, а активность в социальных сетях отслеживаться, передает агентство Kazinform со ссылкой на stopfake.kz.

    Это сообщение стало вирусным в Казнете еще в январе 2022 года. Тогда его распространяли от имени Комитета национальной безопасности РК. Тогда же ведомство сообщило, что все это ложь и никаких «новых правил коммуникации» в нашей стране нет.

     

    — Кроме того, эта рассылка, только без упоминания в тексте Комитета национальной безопасности РК, распространялась в России. Там ее также опровергли, сообщив, что содержащаяся в ней информация — ложь. Важно отметить, что в том виде, в котором текст распространяется сейчас, он обладает практически всеми признаками фейка. В нем не указаны даты, страна, в которой якобы будут введены «новые правила коммуникации», и нет ссылки на источник. Все это говорит о том, что верить сообщению не нужно, — говорится в публикации.

    Теги:
    Казахстан Соцсети Фейки Интернет
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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