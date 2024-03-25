Фейк о «прослушке» телефонных разговоров распространяют в Казнете

В мессенджере WhatsApp вновь распространяется сообщение о том, что уже «с завтрашнего дня» будут действовать некие новые правила коммуникации, согласно которым все разговоры и переписки в мессенджерах якобы будут записываться, а активность в социальных сетях отслеживаться, передает агентство Kazinform со ссылкой на stopfake.kz.

Это сообщение стало вирусным в Казнете еще в январе 2022 года. Тогда его распространяли от имени Комитета национальной безопасности РК. Тогда же ведомство сообщило, что все это ложь и никаких «новых правил коммуникации» в нашей стране нет.