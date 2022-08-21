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Фейк о переименовании Назарбаев Университета распространяют в соцсетях

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
21 Августа 2022, 20:07
Фейк о переименовании Назарбаев Университета распространяют в соцсетях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В соцсетях и мессенджерах распространяется сообщение о переименовании Назарбаев Университета. Портал Stopfake.kz разъяснил, почему это фейк, передает МИА «Казинформ».

В рассылке утверждается, что со следующего года вуз якобы получит новое название — «Казахский национальный университет репетиторства и эмиграции».

В Министерстве науки и высшего образования эту информацию опровергли.

«Это фейк. Сообщение не соответствует действительности», - сообщили в ведомстве.

В рассылке также упоминается «декан социальных наук Шломо Рабби». На самом же деле декана с таким именем в вузе нет. Школу естественных, социальных и гуманитарных наук (ШЕСГН) Назарбаев Университета, как сказано на официальном сайте, возглавляет доктор наук Гонсало Хортелано. Никаких официальных сообщений об открытии в 2023 году «первой в Центральной Азии лаборатории гендерных исследований» также не было.


Образование   Назарбаев университет   Общество   Фейки   Миннауки и высшего образования РК   Соцсети  
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