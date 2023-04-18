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Фейк о пенсии в 300 тысяч тенге распространяют в YouTube

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
18 Апреля 2023, 16:37
Фейк о пенсии в 300 тысяч тенге распространяют в YouTube

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Среди пользователей YouTube распространяется ложная информация о возможности получения пенсий, пособий и надбавок в 200-300 тысяч тенге. Для этого мошенники просят перейти на указанный ими сайт и оставить личные данные, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал STOPfake.kz.

В видеоролике говорится о том, что уже «с понедельника» пенсионеры, малоимущие и другие категории граждан станут получать специальное пособие в размере 300 тысяч тенге, а некоторым из них будет положена надбавка в 200 тысяч. Это неправда.

Распространяемый ролик представляет собой отрывок из выпуска новостей одного из телеканалов, однако озвучка в нем другая. Настоящий голос ведущего и текст заменили на другой, рассказывающий о крупных пособиях.

Новостей подобного содержания нет и на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Кроме того, сам текст объявления вызывает сомнения. Во-первых, фраза «с этого понедельника» крайне размыта. Диктор не называет точной даты, а значит, вводит зрителей в заблуждение.

Во-вторых, перечисляя категории граждан, которым якобы положена новая, увеличенная выплата, он называет пенсионеров, малоимущих и «другие категории». Эта формулировка не точна и под нее подходят буквально все. Это тоже вводит в заблуждение.

Цель этого рекламного видео заключается в том, чтобы зритель перешел на сторонний сайт, содержание которого не имеет отношения к каким-либо выплатам.


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