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Фейк: Новые штаммы коронавируса появляются из-за вакцины

27 Августа 2021 14:18
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Фейк: Новые штаммы коронавируса появляются из-за вакцины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы распространяют теорию о том, что новые штаммы коронавируса SARS-CoV-2 появляются из-за вакцинации. Якобы патоген, «подстраиваясь» под иммунитет привитого человека, мутирует и обретает все более смертоносные свойства. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

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Исследования на эту тему действительно существуют, однако в них рассматривается возможность мутации вирусов в результате массовой вакцинации в целом. При этом в них не говорится о конкретном коронавирусе или представителе иного семейства вирусов. Авторы работ также указывают на необходимость усовершенствования существующих вакцин, а не пропагандируют отказ от вакцинации.

Тем не менее на сегодняшний день нет никаких подтверждений тому, что вакцинация против КВИ может привести к возникновению новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2. Во-первых, важно отметить, что пока ни одного нового штамма не возникло. Альфа, бета, дельта, гамма и другие – это варианты вируса. Разница между вариантом и штаммом заключается в степени мутации исходного патогена. Незначительные изменения, влияющие на скорость репликации, вирулентность и другие подобные характеристики, ведут к появлению новых вариантов. Серьезные же изменения в РНК оригинального патогена, влияющего на поведение вируса в целом, являются причиной возникновения штамма .

Коронавирус SARS-CoV-2 является штаммом коронавируса SARS. Всего их два : SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2. Первый вызывает коронавирус тяжелого острого респираторного синдрома, второй – СOVID-19.

Теории о том, что новые варианты возникли в результате массовой вакцинации, противоречат времени обнаружения новых вариантов. Все они (альфа, бета, гамма, дельта, эта, йота, каппа и лямбда) были обнаружены еще до того, как в мире стартовала массовая прививочная кампания.

Один из наиболее агрессивных на сегодняшний день вариантов – дельта, к примеру, был обнаружен в Индии в октябре 2020 года. Вакцинировать население страны начали лишь в январе 2021 года, то есть спустя три месяца.

То, что вакцины против КВИ не могли стать причиной появления новых вариантов коронавируса, подтвердили и специалисты ВОЗ. Ранее они заявили , что этой теории нет подтверждений.

Таким образом, утверждения о том, что причина появления новых вариантов SARS-CoV-2 — массовая вакцинация, неверны. Все известные варианты вируса были обнаружены до начала прививочной кампании.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Фейки  
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