Фейк: Нобелевский лауреат подтвердил связь ревакцинации и ВИЧ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В одном из популярных казахстанских Telegram-чатов распространяется цитата, якобы принадлежащая нобелевскому лауреату Люку Монтанье. В ней говорится о том, что люди, прошедшие ревакцинацию против COVID-19, заражены ВИЧ и имеют полное право подать в суд на правительство. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Люк Монтанье действительно является нобелевским лауреатом. Награду он получил за обнаружение вируса иммунодефицита человека.

С начала 2000-х годов Люк Монтанье стал распространять необоснованные и порой откровенно антинаучные теории. К примеру, он предлагал лечить болезнь Паркинсона папайей, а расстройства аутистического спектра антибиотиками. Он также известен целым рядом бездоказательных высказываний о пандемии COVID-19.

8 февраля 2022 года он скончался в возрасте 89 лет. Известно, что перед смертью Монтанье находился в больнице, поэтому непосредственно перед кончиной делать публичных заявлений не мог.

Информационное агентство Reuters сообщает о том, что нет никаких интервью, выступлений или публикаций Люка Монтанье, в которых он сообщал бы о связи бустерных доз вакцин против COVID-19 и ВИЧ.

Следовательно, утверждать, что он когда-либо заявлял о подобном, нельзя. Теория о том, что вакцины против COVID-19 каким-либо образом способствуют заражению ВИЧ, не имеет никаких подтверждений и противоречит имеющимся на сегодняшний день научным фактам.

Ранее мы рассказывали о том, почему сообщения подобного рода – ложь.

Таким образом, нет никаких данных, подтверждающих, что Люк Монтанье действительно заявлял о связи ревакцинации и ВИЧ.