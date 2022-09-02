Фейк: Невакцинированным людям не будут продавать продукты в супермаркетах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казнете появился ролик о том, что людям, не получившим прививку против COVID-19, не будут продавать продукты в супермаркетах. Якобы появляющиеся сейчас в магазинах кассы самообслуживания способны определить наличие в организме чипа, который, предположительно, вводится вместе с вакциной. Если такого чипа нет, то купить продукты будет невозможно. Портал Stopfake.kz разъяснил, почему это ложь, передает МИА «Казинформ».

В распространяемом ролике показана касса самообслуживания в супермаркете, а голос за кадром уверяет, что установленные на ней «кубы» способны определять наличие в организме чипа.

На самом же деле кассы самообслуживания диагностику организма проводить не способны. Для того чтобы их использовать, необходимо отсканировать штрихкод товара и оплатить сумму покупки картой. Никаких биометрических данных при этом не требуется.

Никаких чипов в вакцинах против COVID-19 нет. Важно понимать, что включить какие-либо высокотехнологичные устройства в их состав попросту невозможно. Во-первых, для корректной работы устройство должно быть оснащено как минимум батареей, процессором, картой памяти и антенной для приема и передачи данных. Все это сделает его довольно большим и заметным. К примеру, современные подкожные чипы имеют размер рисового зернышка. То есть через обычную иглу для инъекций его не ввести.

Также важно учитывать, что в одном флаконе вакцины, как правило, содержится несколько доз. К примеру, во флаконе вакцины Pfizer содержится шесть доз. Это значит, что и чипов теоретически должно быть шесть. Очевидно, что шесть плавающих в прозрачном флаконе устройств размером с рисовое зернышко были бы очень заметны и вызывали бы массу вопросов.

Немаловажно, что составы вакцин против COVID-19 не являются секретом и опубликованы в открытом доступе. Казахстанцы могут ознакомиться с перечнем зарегистрированных в нашей стране препаратов и их составами на сайте Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК.

Все это говорит о том, что распространяемое видео – фейк. Кассы самообслуживания в супермаркетах не способны определить, привит ли покупатель от COVID-19, а в вакцинах против этой болезни не содержится микрочипов.