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Фейк: Непривитых старшеклассников не пускают в школу

19 Января 2022 16:53
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Фейк: Непривитых старшеклассников не пускают в школу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В мессенджере Telegram распространяется сообщение о том, что в одной из школ Караганды непривитых старшеклассников не пускают на занятия в офлайн-режиме и, более того, отказывают им в консультациях для подготовки к экзаменам. Рассылку опровергли в Управлении образования Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

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«Эта информация не соответствует действительности. Вакцинация против коронавирусной инфекции проводится на добровольной основе и только с информированного согласия прививаемого. В соответствии со статьей 77 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» граждане Республики Казахстан имеют право на отказ от получения профилактической вакцинации. Перед проведением прививки проводится обязательный осмотр прививаемого. В случае наличия медицинских противопоказаний вакцинация откладывается до выздоровления», - сообщили в пресс-службе управления.

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#Карагандинская область   #Образование   #Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация   #Фейки  
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