Фейк: Неизвестные захватили военную биолабораторию под Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о том, что неизвестные захватили военную биолабораторию под Алматы. В рассылке говорится, что около объекта работают специалисты в костюмах химзащиты, следовательно, могли произойти утечка опасных патогенов. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.

Слухи опровергли в Министерстве здравоохранения РК.

«Это фейк. Объект находится под охраной», - сообщили в ведомстве.

Напомним, Центральная рефератная лаборатория близ Алматы была построена в 2017 году и ее основной функцией является диагностика. Там изучают вспышки особо опасных инфекций, обучают врачей и хранят опасные патогены.

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