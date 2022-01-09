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    11:36, 09 Январь 2022 | GMT +6

    Фейк: Неизвестные захватили военную биолабораторию под Алматы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о том, что неизвестные захватили военную биолабораторию под Алматы. В рассылке говорится, что около объекта работают специалисты в костюмах химзащиты, следовательно, могли произойти утечка опасных патогенов. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.

    Слухи опровергли в Министерстве здравоохранения РК.

    «Это фейк. Объект находится под охраной», - сообщили в ведомстве.

    Напомним, Центральная рефератная лаборатория близ Алматы была построена в 2017 году и ее основной функцией является диагностика. Там изучают вспышки особо опасных инфекций, обучают врачей и хранят опасные патогены.

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    Теги:
    Фейки Алматы Минздрав РК
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