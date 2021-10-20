Фейк: «Найденный в Сети патент доказывает, что скоро во всем мире введут систему социального рейтинга»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Telegram-каналах пользователи пишут о патенте US 11,107,588 B2. Он якобы доказывает, что вскоре во всем мире введут систему социального рейтинга и людям с низким баллом будет невозможно получить лечение от опасных болезней. Кроме того, как сообщают участники чатов, всем людям выдадут специальные следящие устройства, которые будут считывать всю информацию о человеке и его окружении. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Патент US 11,107,588 B2 действительно существует и его без труда можно найти в Сети. Он называется «Методы и системы приоритезации лечения, вакцинации, тестирования и/или деятельности при защите частной жизни людей». Речь в нем идет о неких портативных устройствах, которые будут сообщаться между собой общим сервером и содержать в себе информацию об истории болезни человека, аллергиях, месте работы, частоте контактов с другими людьми и прочие данные. На их основе система будет делать выводы о том, какие люди наиболее подвержены заражению опасными инфекциями и у кого риски развития осложнений в результате заражения, выше.

Основываясь на этих данных, система будет предлагать варианты развития вспышек заболевания и способы их предотвращения. Для этого людей, наиболее подверженных заражению, будут тестировать и вакцинировать, а граждан с сопутствующими диагнозами в случае заболевания лечить в первую очередь, для того чтобы не допустить развития осложнений.

Ни о какой системе социального рейтинга речи в патенте не идет.

Более того, патент вовсе не является доказательством того, что описанное в нем изобретение обретет физический облик и будет запущено в массовое производство. В Сети можно найти массу откровенно странных патентов, которые были поданы много лет назад, однако описанные в них устройства настолько нелепы, что производить и использовать их было просто бессмысленно. К примеру, в 1979 году был подан патент на специальные тубусы, которые предполагалось надевать собакам на длинные уши. Автор считал, что это позволит сохранить их чистыми, пока собака ест, пьет или гуляет.

В марте 2003 года были запатентованы очки без дужек. Держаться на лице они должны за счет прокола на переносице, в который, собственно, и вставляется мостик между линзами.

А в 2004 году Дэниел Дьюдек и Памела Херд запатентовали гробницу в форме пирамиды. Точно такую же, как те, что тысячи лет назад были построены в Египте в качестве усыпальниц для фараонов.

Таким образом, патент US 11,107,588 B2, который обсуждают сейчас казахстанцы, вовсе не означает, что описанные в нем устройства будут использоваться и предложенную в документе систему внедрят в отдельных странах или мире в целом. Речи о системе социального рейтинга в патенте не идет. Таким образом, опасения, что в будущем лечить будут лишь граждан с высоким социальным статусом, беспочвенны.