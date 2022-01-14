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Фейк: Народный банк Казахстана к 98-летию распределяет средства в размере 50 000 тенге

14 Января 2022 21:40
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Фейк: Народный банк Казахстана к 98-летию распределяет средства в размере 50 000 тенге

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - С 13 января в мессенджер «WhatsApp» распространяется сообщение о том, что Народный банк Казахстана распределяет средства к 98-летию. В сообщении говорится, что при заполнении анкеты банка будет начислено вознаграждение в размере 50 тысяч тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам пресс-секретаря «Halyk Bank» Досбола Арыстанбека, данная информация не соответствует действительности.

«В настоящее время мошенники распространяют дезинформацию от имени банка в социальных сетях и мессенджере «WhatsApp», что вызывает у многих жителей страны недоумение. В сообщении говорится, что если заполнить анкету в связи с 98-летием банка, на ваш счет поступит вознаграждение в размере 50 тысяч тенге. Указанная информация не соответствует действительности. Призываем всех жителей страны не попадать в ловушку мошенников. Не заполняйте анкету и не вводите свои личные данные. Помните: никому не говорите и не указывайте 16-значный номер банковской карты, срок ее действия, расположенный на лицевой стороне карты, и 3-значный код CVV/CVC на обратной стороне карты. Ни в коем случае нельзя отправлять никому коды, пришедшие через SMS-сообщения. Не загружайте приложения «TeamViewer», «AnyDesk» и другие на телефоны и компьютеры по требованию третьих лиц. С помощью этих приложений мошенники могут получить полный контроль над вашими устройствами и вымогать средства с ваших счетов. Остерегайтесь мошенников. Никому не сообщайте личную конфиденциальную информацию», - сказал пресс-секретарь «Halyk Bank» Досбол Арыстанбек.



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#Банки   #Мангистауская область   #Фейки  
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Автор:

Аружан Саптарова

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