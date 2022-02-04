Фейк: Нацбанк планирует ограничить сумму снятия средств со счетов граждан до 100 тысяч тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ — В мессенджерах казахстанцы пересылают новость о том, что Национальный банк РК планирует ограничить допустимую сумму снятия наличных со счетов граждан. Это неправда. передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

«Это фейковая новость», — подтвердили в Национальном банке РК.

Первоисточником фейка является Instagram-аккаунт QazInform24. На этой странице не публикуется достоверных новостей, о чем сказано в шапке профиля.

Пользователи Казнета не впервые принимают сатирический контент за правду. Ранее мы уже рассказывали о подобных случаях.