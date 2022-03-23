Фейк: Наборы для ПЦР-тестов содержат радиоактивные вещества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казнете пользователи распространяют сообщение о том, что наборы для проведения ПЦР-тестирования на COVID-19 содержат в себе радиоактивные вещества. В частности, такие компоненты якобы включены в состав стиков, которые вводят в полость носа для забора биоматериала. Портал Stopfake.kz разъяснил, почему это неправда, передает МИА «Казинформ».

В состав наборов для ПЦР-тестирования токсичные, ядовитые или радиоактивные вещества не входят. В этом легко убедится, так как в Сети достаточно информации о наборах для ПЦР-тестирования и о том, из чего они состоят.

В руководстве, опубликованном на официальном сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), сказано, что стики для забора биоматериалов должны изготавливаться из синтетических волокон, например из полиэстера или вискозы, а их стержни — из плотного пластика.

Также в Сети можно найти описания наборов для ПЦР-тестирования от различных производителей. В них есть подробная информация о том, из чего изготовлен каждый элемент набора, и ни в один из них не входят радиоактивные элементы.

В некоторых случаях стики могут стерилизовать при помощи радиации. При этом на упаковке обязательно будет присутствовать соответствующая отметка. Однако стерилизация при помощи радиации вовсе не означает, что предмет после процедуры станет радиоактивным. Такой способ обеззараживания легко контролируется и подходит для предметов, изготовленных из различных материалов. По завершении процесса на обрабатываемых вещах следов радиации не остается.

В Сети есть множество научных работ, посвященных стерилизации при помощи радиации, из которых можно сделать вывод о том, что этот метод безопасен для потребителя.

Ранее радиоактивные изотопы также использовались в лабораториях, в которых проводили ПЦР-тестирование. Однако сейчас их заменили специальными маркерами, которыми чаще всего являются флуоресцентные красители.

Из этого следует, что сообщения о том, что в наборах для ПЦР-анализа содержатся радиоактивные вещества, – фейк. Стики для забора биоматериала изготавливают из плотного пластика и синтетических волокон, таких как полиэстер или вискоза. Гамма-лучи могут применять для стерилизации медицинского оборудования, однако по завершении процесса следов радиации на изделиях не остается. Радиоактивные изотопы для проведения ПЦР-анализа в лабораториях также больше не используют.