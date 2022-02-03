Фейк: На видео показаны нанороботы в вакцине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В мессенджере Telegram распространяется видеоролик, подписанный как «вакцина под микроскопом». На кадрах показаны крошечные роботы, якобы содержащиеся в препарате для иммунизации. Это фейк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

На самом деле показанные в ролике микроскопические устройства не имеют никакого отношения к вакцине. Впервые эти кадры были опубликованы в журнале Nature в августе 2020 года. Об этом свидетельствует и логотип журнала в верхнем правом углу видео.

Показанные на кадрах устройства – микроскопические роботы, которых разработали американские ученые. Они способны двигаться под воздействием вспышек света. На сегодняшний день они не применяются массово и тем более не содержатся в вакцинах против COVID-19 или иных медикаментах.

Составы вакцин против COVID-19 не являются секретом и опубликованы в открытом доступе. Наночипов или иных электронных устройств в них нет.

Подробнее с составами вакцин можно ознакомиться здесь:

Pfizer/BioNTech;

Moderna;

Janssen;

AstraZeneca;

Sputnik V;

Hayat-Vax (Sinopharm);

QazVac;

CoronaVac.

Из всего этого следует, что распространяемое в Сети видео о нанороботах в вакцинах является манипуляцией. Противники вакцинации использовали ролик об инновационном изобретении, не имеющем отношения к иммунизации, и добавили к нему кадры из пунктов вакцинации.