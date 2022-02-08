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Фейк: На сертификатах о получении бустерной дозы указано, что вакцина контролируется при помощи 5G

8 Февраля 2022 13:00
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Фейк: На сертификатах о получении бустерной дозы указано, что вакцина контролируется при помощи 5G

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мессенджере Telegram распространяется видео, на котором показан документ, подтверждающий получение бустерной дозы вакцины производства Pfizer/BioNTech. В нем рядом с регистрационным номером препарата есть пометка 5G. Голос за кадром говорит по-итальянски о том, что за трижды привитыми людьми следят при помощи этой технологии. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

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Итальянский портал Facta сообщает , что видеоролик является сатирическим, судя по интонации и общему настроению видео, высмеивающему конспирологические теории. Также в статье сказано, что шрифт, использованный для написания символов 5G, отличается от того, которым написана вся остальная информация в документе.

Код 049269018, также указанный в сертификате вакцинации, реален, однако не имеет пометки 5G. Это индивидуальный код препарата, присвоенный вакцине Pfizer/BioNTech Итальянским агентством по лекарственным средствам.

Следовательно, нет никаких оснований полагать, что бустерные дозы вакцины против COVID-19 контролируются при помощи технологии 5G. Связь вакцинации и пандемии с новым форматом сотовой связи — это вымысел , противоречащий научным фактам.

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#Здравоохранение   #Коронавирус в мире   #Вакцинация   #Фейки  
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