Фейк: мРНК-вакцины содержат токсичные нанолипиды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Telegram-каналах пользователи делятся видеороликом, в котором рассказывается о неких токсичных нанолипидах, якобы входящих в состав вакцин против COVID-19. Разбираемся, что за вещества названы в ролике, и объясняем, почему они не опасны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Первым в ролике названо вещество SM-102. Теория о том, что оно присутствует в составе вакцин, фейковая и ранее уже была опровергнута. SM-102 – это липид, разрешенный к применению в фармацевтике. Слухи о его токсичности пользователи Сети распространяли весной текущего года, основываясь на информации о токсичности вещества, размещенной на сайте производителя. На самом же деле это предупреждение касалось не самого вещества SM-102, а хлороформа, в котором оно хранится. Это подтверждается официальным пресс-релизом , размещенным на сайте производителя.

При этом липид SM-102 присутствует лишь в вакцине производства Moderna и используется в ней в чистом виде без каких-либо следов хлороформа.

Другие липиды, названия которых озвучены в ролике, — это ALC-0315 и ALC-0159. Они содержатся в вакцине Comirnaty и Moderna. Они необходимы для того, чтобы образовывать защитный гидрофильный слой, который стабилизирует вакцины во время хранения и предотвращает неспецифические связывания с белками.

В оценке сведений о вакцине Comirnaty, опубликованной на официальном сайте ВОЗ 5 января 2021 года, сказано, что необходимы дополнительные исследования безопасности препарата, так как содержание в нем частиц ALC-0315 и ALC-0159 потенциально может вызывать аллергические реакции.

Эти исследования были проведены. С их результатами можно ознакомиться в Сети. В общей сложности вакцина Comirnaty прошла 49 клинических исследований в 23 странах, а после их результаты, данные о безопасности и эффективности препарата, список побочных действий и состав изучали специалисты международных организаций и представители 122 стран, таких как США, Великобритания, Канада, Франция, Бельгия, Франция, Германия, Сингапур и другие. Все это доказывает, что вакцины безопасны, а опасения специалистов ВОЗ о способности липидов ALC-0315 и ALC-0159 вызывать аллергические реакции не подтвердились. Следует отметить, что сейчас вакцина Comirnaty уже имеет одобрение ВОЗ.

В Сети также можно найти отчет об оценке этого препарата, составленный специалистами Европейского медицинского агентства. В нем сказано, что частицы ALC-0315 и ALC-0159 уже применялись ранее при создании уже одобренных и разрешенных к применению медикаментов.

В документе «Итоговые основания для регламентационного постановления», размещенном на официальном сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), сказано, что 50% липидных наночастиц, попавших в организм из вакцин, выводятся в неизменном виде, остальная часть распадается на составляющие при помощи метаболизма. Об этом свидетельствуют результаты лабораторных испытаний и тестов на мышах и крысах.

Также важно понимать, что предупреждение на сайте производителя Cayman Chemicals, поставляющего липиды ALC-0315 и ALC-0159, не означает, что эти частицы запрещено использовать на людях и животных. В листах с информацией о безопасности сказано, что поставщик продает вещества для использования в исследовательских целях. Применять ли эти вещества на живых существах, решает сам покупатель после того, как удостоверится в их безопасности для организма.

Таким образом, информация о токсичных нанолипидах в составе вакцин против COVID-19 – фейк. Эффективность и безопасность вакцин доказаны доклиническими и клиническими испытаниями, их составы опубликованы в открытом доступе и изучены специалистами международных организаций и представителями 122 стран мира. Доказательств токсичности перечисленных на видео липидов никто из них не обнаружил.