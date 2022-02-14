Фейк: Младенцев вакцинируют против COVID-19 в родильных домах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях появилось сообщение о том, что младенцев отказываются выписывать из родильных домов без прививки от COVID-19. Эту информацию опровергли в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Как сообщил официальный представитель ведомства Ержан Байтанаев, сообщения подобного рода – фейк.

«У нас в стране, как и во всем мире, вакцинации против COVID-19 для новорожденных детей нет. В Казахстане детей от COVID-19 вакцинируют с 12 лет. Разрешенная вакцина — Comirnaty производства Pfizer/BioNTech. Она одобрена ВОЗ. Подростков старше 12 лет в Казахстане вакцинируют исключительно с добровольного согласия их родителей или опекунов», — сообщил он.

Ержан Байтанаев также призвал казахстанцев не распространять заведомо ложную информацию и напомнил, что за подобные действия в нашей стране предусмотрена ответственность.