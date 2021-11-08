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Фейк: Люди в масках дышат углеродом

8 Ноября 2021 16:15
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Фейк: Люди в масках дышат углеродом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях распространяется сообщение о том, что пандемия – это мировой заговор, а люди, которые носят маски, вынуждены дышать углеродом. Все это конспирология и антинаучная теория, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

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О том, что пандемия не была спланирована неким мировым правительством, мы уже писали ранее.

Ношение масок не приводит к кислородному голоданию

Поклонники конспирологии в качестве аргумента того, что пандемия спланирована, как правило, приводят «Событие 201» — учения, посвященные гипотетической вспышке неизвестного коронавируса. Они состоялись в 2019 году, незадолго до начала реальной пандемии. И пользователи сразу же заметили сходство. На самом деле общее у «События 201» с реальной пандемией COVID-19 лишь то, что возбудителем в обоих случаях выступает коронавирус. В остальном сценарий существенно отличается от реальной пандемии COVID-19. Согласно сценарию учений, вирус появился в Бразилии, был куда более заразен, летальность от него была гораздо выше, а вакцину удалось разработать лишь тогда, когда 90% населения было заражено.

Подобные учения вовсе не означают, что разыгрываемый сценарий непременно воплотится в жизнь. Более того, они проходят регулярно. Самые известные из них — имитация пандемии оспы «Темная зима» (2001 год), «Атлантический шторм», симулирующий трансатлантическую биотеррористическую атаку (2005 год) и «Клэйд-Икс» – сценарий, посвященный новому вирусу, от которого нет вакцины (2018 год).

Утверждение о том, что люди, носящие маски, вынуждены дышать углеродом, полностью антинаучно. Во-первых, потому, что люди вдыхают кислород, а выдыхают углекислый газ, который является не чистым углеродом, а его диоксидом.

Молекулы углекислого газа не могут задерживаться в маске из-за своего размера. Одна молекула углекислого газа имеет размер 0,33 нанометра. При том что отверстия между волокнами обычной медицинской маски — от 0,3 до 10 микрон. При этом маски способны задерживать вирус, который распространяется вместе с частицами слюны и мокроты, так как такие частички имеют размер от 5 до 15 микрон.

Ранее мы уже опровергали фейк о том, что ношение масок вызывает кислородное голодание.

Таким образом, ничто из написанного в распространяемом сообщении не является правдой. Пандемия не была спланирована заранее, а ношение масок не приводит к отравлению углеродом.

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#Общество   #Коронавирус в РК   #Фейки  
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