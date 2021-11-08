Фейк: Люди в масках дышат углеродом
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях распространяется сообщение о том, что пандемия – это мировой заговор, а люди, которые носят маски, вынуждены дышать углеродом. Все это конспирология и антинаучная теория, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.
О том, что пандемия не была спланирована неким мировым правительством, мы уже писали ранее.
Ношение масок не приводит к кислородному голоданию
Поклонники конспирологии в качестве аргумента того, что пандемия спланирована, как правило, приводят «Событие 201» — учения, посвященные гипотетической вспышке неизвестного коронавируса. Они состоялись в 2019 году, незадолго до начала реальной пандемии. И пользователи сразу же заметили сходство. На самом деле общее у «События 201» с реальной пандемией COVID-19 лишь то, что возбудителем в обоих случаях выступает коронавирус. В остальном сценарий существенно отличается от реальной пандемии COVID-19. Согласно сценарию учений, вирус появился в Бразилии, был куда более заразен, летальность от него была гораздо выше, а вакцину удалось разработать лишь тогда, когда 90% населения было заражено.
Подобные учения вовсе не означают, что разыгрываемый сценарий непременно воплотится в жизнь. Более того, они проходят регулярно. Самые известные из них — имитация пандемии оспы «Темная зима» (2001 год), «Атлантический шторм», симулирующий трансатлантическую биотеррористическую атаку (2005 год) и «Клэйд-Икс» – сценарий, посвященный новому вирусу, от которого нет вакцины (2018 год).
Утверждение о том, что люди, носящие маски, вынуждены дышать углеродом, полностью антинаучно. Во-первых, потому, что люди вдыхают кислород, а выдыхают углекислый газ, который является не чистым углеродом, а его диоксидом.
Молекулы углекислого газа не могут задерживаться в маске из-за своего размера. Одна молекула углекислого газа имеет размер 0,33 нанометра. При том что отверстия между волокнами обычной медицинской маски — от 0,3 до 10 микрон. При этом маски способны задерживать вирус, который распространяется вместе с частицами слюны и мокроты, так как такие частички имеют размер от 5 до 15 микрон.
Ранее мы уже опровергали фейк о том, что ношение масок вызывает кислородное голодание.
Таким образом, ничто из написанного в распространяемом сообщении не является правдой. Пандемия не была спланирована заранее, а ношение масок не приводит к отравлению углеродом.
- В Казахстане завершен контрольный обход в рамках переписи населения
- СКО - антилидер по ежесуточному приросту пациентов с COVID-19
- Спасли жизнь 140 граждан: об установке пожарных датчиков рассказали в МЧС
- 158 тысяч нарушений пожарной безопасности выявили в жилых домах Казахстана
- Сотрудники ТЭЦ Семея не могут получить заработную плату
- Когда начнется массовая ревакцинация в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана