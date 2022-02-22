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Фейк: Лазерное оружие применили против мирных протестующих в Австралии

22 Февраля 2022 21:03
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Фейк: Лазерное оружие применили против мирных протестующих в Австралии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы в социальных сетях пишут о лазерном оружии дальнего радиуса действия, которое якобы впервые применили против мирных протестующих в столице Австралии Канберре. Портал Stopfake.kz разъяснил, что это неправда, передает МИА «Казинформ».

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Сообщения о применении совершенно нового вида вооружения против мирных протестующих в Австралии появились в Сети 17 февраля. Однако это не было ни лазерным, ни микроволновым оружием, как сообщают пользователи.

По сообщению австралийского портала ABC News, полиция применила устройство LRAD, которое также называют «звуковым оружием», для того чтобы передать протестующим сообщение, а не с целью причинить вред кому бы то ни было.

Акустические устройства дальнего действия (LRAD) используют для того, чтобы транслировать сообщения или сигналы тревоги с высокой громкостью и частотой. Именно их можно видеть на снимках из Канберры, которые распространяют вместе с сообщениями о «лазерном оружии». Более того, LRAD применялось не впервые. Ранее полицейские разных стран уже использовали эту технологию для коммуникаций с большим количеством людей на улицах.

В 2020 году технологию применяли во время массовых протестов Black Lives Matter в Сиднее.

Теоретически такие устройства при включении очень громкого звука могут повредить слух. Однако вызвать повреждения беззвучно и незаметно системы LRAD не способны.

Представитель ACT Policing также подтвердил, что «LRAD использовались только для передачи устных сообщений».

Таким образом, сообщения о применении лазерного оружия к мирным протестующим в Канберре – фейк. Полиция Австралии передавала устные сообщения при помощи системы LRAD.


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#Общество   #Фейки  
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