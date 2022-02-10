Фейк: Лаборатория подтвердила наличие графена и осколков стекла в вакцинах против COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В мессенджере Telegram казахстанцы пишут о том, что некая британская лаборатория провела анализ вакцин против COVID-19 и обнаружила в них частицы стекла, графен и гибридизированный sp3-углерод. Портал Stopfake.kz разъяснил, почему это неправда, передает МИА «Казинформ».

В распространяемом сообщении название лаборатории, в которой сделали столь громкое открытие, не указано. Следовательно, подтвердить информацию о якобы обнаруженных в вакцинах опасных ингредиентах невозможно.

Поиск по ключевым словам также не дал результатов. В крупных СМИ и рецензируемых научных журналах нет никакой информации об открытии.

Иллюстрация, которую распространяют вместе с сообщением об обнаружении графена, стекла и гибридизированного sp3-углерода в вакцинах, была опубликована в научной статье, датированной 2016 годом, и вакцины в ней не упоминались. Эта статья называется «Токсичность наночастиц семейства графена: общий обзор происхождения и механизмов». Ее авторами являются специалисты Южного Медицинского университета.

На самой иллюстрации показаны разные типы биологического взаимодействия графеновых материалов.

Теория о том, что в вакцинах против COVID-19 содержится гибридизированный sp3-углерод, совершенно бездоказательна. О том, что этот ингредиент использовался при производстве препаратов для иммунизации, не сообщали ни сами разработчики, ни какие-либо иные достоверные источники.

Более того, ни это вещество, ни другие, перечисленные в рассылке, не указаны в составах вакцин, размещенных в открытом доступе.

Подробнее с составами вакцин можно ознакомиться здесь:

Pfizer/BioNTech;

Moderna;

Janssen;

AstraZeneca;

Sputnik V;

Hayat-Vax (Sinopharm);

QazVac;

CoronaVac.

Также следует отметить, что в рассылке говорится о том, что необычные компоненты в составе вакцин обнаружили при помощи RAMAN-спектроскопии. Этот метод использовал Пабло Кампра, якобы доказавший наличие графена в вакцинах против COVID-19. О том, почему его открытие нельзя считать достоверным, мы подробно рассказывали ранее.

Таким образом, нет совершенно никаких доказательств того, что в вакцинах содержится графен, гибридизированный sp3-углерод, частицы стекла или прочие ингредиенты, не указанные в официальных документах. Теории о наличии в препаратах для иммунизации графена конспирологические и основаны на манипуляции и ложных выводах.