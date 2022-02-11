Фейк: Красные мандарины содержат «мутированную кровь»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В WhatsApp вновь пересылают старый фейк о мандаринах, якобы содержащих «мутированную кровь». Он распространялся в Казнете в 2020 году. передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.
На самом деле на фото показан красный или «кровавый» апельсин. Свое название он получил не из-за содержания в нем чьей-либо крови, а из-за необычного цвета. Цвет дают содержащиеся во фрукте антоцианины – окрашенные растительные глюкозиды, также встречающиеся в растениях с красными, фиолетовыми и синими плодами, цветками или листьями.
Красные апельсины, так же как и все остальные цитрусовые, богаты витамином C, A, железом и кальцием. Они абсолютно безопасны, и их можно употреблять в пищу точно так же, как и обычные апельсины. Их используют для приготовления десертов, напитков и горячих блюд.
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