Фейк: Казахстану грозит дефолт и дефицит продовольствия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В WhatsApp распространяется сообщение, в котором говорится о дефолте и дефиците продовольствия в Казахстане. Автор призывает людей срочно покупать недвижимость, переводить имеющиеся накопления в валюту, а также скупать нескоропортящиеся продукты и делать большие запасы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

В Министерстве сельского хозяйства РК опровергли слух о том, что в стране может случиться скорый дефицит продовольствия.

«Вопрос продовольственной безопасности, а также бесперебойной работы сельхозформирований республики находится на постоянном контроле. По оперативным данным, всего по республике имеется запас порядка 1,5 млн тонн СЗПТ, в том числе муки – 145,1 тыс. тонн, сахара – 47,6 тыс. тонн, риса – 40,2 тыс. тонн, макарон – 21,3 тыс. тонн и 1 млн тонн овощной продукции и другого», – сообщили в ведомстве.

Также в министерстве отметили, что запасы продовольствия в стране регулярно пополняются. Имеется достаточно круп и зерна для производства муки, а поголовья скота в стране хватает для производства мясных продуктов.

«Республика в полной мере способна обеспечить потребность внутреннего рынка в зерне за счет собственного производства», – заверили в МСХ.

В ведомстве также напомнили о том, что в Казахстане реализуется Национальный план по развитию АПК на 2021-2025 годы, в рамках которого ведется активная работа по импортозамещению.

В настоящее время также нет серьезных предпосылок для дефолта в Казахстане. Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB-/А-3», прогноз «Стабильный». Согласно данным агентства, вторичные последствия экономических санкций в отношении России преодолимы и не приведут к перебоям доступа Казахстана к ключевым рынкам экспорта нефти и газа.