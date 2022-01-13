Фейк: казахстанским родителям запретят наказывать своих детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В аккаунте «Казахстанского Союза Родителей» в сети Instagram появилась информация о том, что в стране готовятся принять закон, согласно которому родителям запретят как-либо наказывать своих детей, а в школах будут преподавать «секспросвет», развращая подрастающее поколение. Редакция Stopfake.kz опроверг данную информацию, передает МИА «Казинформ».

Выводы о том, что родителей, хоть как-то наказывающих своих детей, могут лишить прав на их воспитание, пользователи сети сделали после прочтения постановления о проекте Указа Президента РК о внесении изменения в Указ Президента РК «Об утверждении Концепции семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года». Сейчас он находится на обсуждении и размещен на портале «Открытые НПА».

На самом деле ни о чем подобном в постановлении не говорится.

«Согласно проекту Концепции, одним из принципов реализации семейной политики в Республике Казахстан является нулевая терпимость ко всем видам бытового насилия, важность применения ненасильственных методов воспитания детей в семье. Принцип важности применения ненасильственных методов воспитания детей в семье будет реализован посредством информационно-образовательной работы с населением, направленной на укрепление общественных установок, ориентированных на ненасильственные методы воспитания детей в семье, создание системы обучения родителей ненасильственным методам воспитания. <…> В Концепции отсутствуют положения о запрете телесных наказаний в Республике Казахстан, также отсутствуют положения о санкционировании родителей, применяющих телесные наказания. На основании вышеизложенного отмечаем, что проект Концепции не содержит положение, предполагающее изымать детей из семей за применение телесных наказаний», — сообщили в Министерстве информации и общественного развития РК.

Там также отметили, что вопросы охраны сексуального и репродуктивного здоровья предлагается разбирать с подростками для того, чтобы избежать ранних браков, нежелательных беременностей и абортов.

«По последним данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, число ранних браков в среднем составляет 1000 случаев в год, количество ранней беременности составляет 4,3 тысячи зарегистрированных случаев в год. Число абортов в возрастной группе от 15 до 18 лет остается достаточно высоким и составляет 2 тысяч абортов в год или 0,1% от всего количества девочек-подростков и девушек до 18 лет», — пояснили в министерстве.

Таким образом, сообщение о «раннем секспросвете» в посте «Казахстанского Союза Родителей» является манипуляцией.

В министерстве также подчеркнули, что приказ в настоящий момент размещен на портале «Открытые НПА» и доступен для обсуждения в рамках реализации принципа «слышащего государства». В ведомстве отметили, что готовы рассмотреть конструктивные предложения от гражданского общества.