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Фейк: Казахстан отправляет войска для участия в военных действиях

1 Марта 2022 22:00
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Фейк: Казахстан отправляет войска для участия в военных действиях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мессенджерах распространяется сообщение о том, что Казахстан вступает в войну против Украины, стягивая войска на запад и север страны. Подтверждением тому якобы служат передвижения военной техники внутри Казахстана. Эту информацию опровергли в Министерстве обороны РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

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Как пояснили в ведомстве, на распространяемых видео запечатлено передвижение военной техники в рамках боевой подготовки войск. Это плановое мероприятие.

«Для проведения практических занятий с учащимися Военного колледжа Министерства обороны в городе Щучинске передислоцирована военная техника из Семейского гарнизона. С 25 февраля по 3 марта текущего года направлена военная техника из Карагандинского в Гвардейский гарнизон, а также из Алматинского в Актауский гарнизон. С 1 по 4 марта 2022 года передвижение техники Вооруженных сил планируется из Шымкента в Тараз, Туркестан, на полигон «Айша-Биби» и в обратном направлении. В указанный период также осуществляется плановое перемещение военной техники железнодорожным транспортом из Западного Казахстана в южную часть страны для проведения ремонтных работ», — сказано в официальном Telegram-канале Министерства обороны РК.

О передвижении военной техники ранее также сообщали в СМИ.

Напомним, ранее в Минобороны опровергли слухи о том, что Казахстан отправляет военных на территорию Украины: «Решение о направлении воинского контингента Вооруженных сил Республики Казахстан для выполнения международных обязательств по поддержанию мира и безопасности принимает парламент на основании соответствующего предложения президента страны. Запрос о направлении казахстанских военнослужащих в Украину или какую-либо другую страну не поступал, соответственно, и не рассматривается».


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#Армия   #Фейки  
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