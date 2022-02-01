Фейк: Хан Бату жил 275 лет
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казнете распространяется фотография бюста хана Бату, установленного в Сёгюте в Турции. Под ним указаны даты 1227-1502. Пользователи сообщают о том, что это годы жизни правителя: и для него, и его современников столь долгая жизнь была обыденностью. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.
Хан Бату – внук Чингисхана и основатель Золотой Орды. Он родился около 1209 года и умер приблизительно в 1255-1256 годах. Это исторический факт, описанный в трудах Грекова, Бартольда, Вернадского и других ученых.
Годы же, указанные на бюсте хана Бату, на самом деле являются годами создания и распада Золотой Орды.
Теории о том, что раньше люди жили столетиями и старели гораздо медленнее, чем сейчас, – миф, который противоречит научным фактам. По данным ученых, продолжительность жизни во времена хана Бату составляла приблизительно 31 год, но те, кто доживал до 20 лет, имел шансы прожить и «долгую» по меркам того времени жизнь – до 45 лет.
Таким образом, теории о том, что хан Бату жил 275 лет, неверны. Продолжительность жизни в Средневековье была гораздо меньше, чем в настоящее время.
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