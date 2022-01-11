Фейк: «Граждан Афганистана намеренно привезли в Казахстан летом 2021 года»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мессенджере Telegram казахстанцы распространяют сообщения о том, что летом минувшего года в Казахстан по приказу правительства привезли граждан Афганистана. Их якобы разместили в Шымкенте. Это фейк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Слухи опровергли в Министерстве иностранных дел РК.

«Ничего такого не было. Эта информация не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее среди казахстанцев распространялся фейк о том, что 2000 талибов приедут в столицу Казахстана.

