Фейк: «Главных вакцинаторов обвиняют в геноциде»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские пользователи распространяют сообщение о том, что Энтони Фаучи, Питера Дашака, Мелинду Гейтс, Уильяма Гейтса III и еще 12 человек судят в Гааге. Авторы утверждают, что все они обвиняются в геноциде над человечеством посредством вакцинации. Сообщение ложное и основанное на фейках, которые распространяются не первый год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Пост в Instagram основан на прошлогодней публикации сайта The desertreview. В базе фактчекеров Media bias/fact check этот сайт отмечен как сомнительный источник информации , который публикует материалы, содержащие псевдонаучные доводы и теории заговоров.

Статья о суде над «вакцинаторами» содержит ссылки на ложные сообщения схожего содержания, которые распространяются с 2020 года. Все они о том, что главного медицинского советника Джо Байдена Энтони Фаучи, филантропа Мелинду Гейтс и еще нескольких человек, связанных с вакцинацией против COVID-19, обвиняют в военных преступлениях, геноциде и нарушениях Нюрнбергского кодекса. Это неправда. Никого из указанных лиц не обвиняли в подобных преступлениях.

Разберемся, что такое Нюрнбергский кодекс .

Нюрнбергский кодекс был создан в 1947 году в Нюрнберге (Германия) американскими судьями, которые вынесли приговор нацистским врачам, обвиняемым в проведении смертоносных и мучительных экспериментов над людьми в концентрационных лагерях.

Нюрнбергский кодекс не был принят официально в качестве документа ни в одной стране мира, но оказал влияние на разработку правил медицинской этики во всем мире. Кодекс содержит 10 принципов и касается исключительно проведения медицинских экспериментов.

К использованию проверенных и разрешенных вакцин Нюрнбергский кодекс не имеет отношения.

«Было очень интересно видеть, как люди вспоминают Нюрнбергский процесс, хотя на самом деле это время давно прошло. Одобренные лекарства не подпадают под действие Нюрнбергского кодекса», — сообщил CTVNews.ca доктор Алексис Патон, председатель этического отдела Королевского колледжа врачей Великобритании и попечитель британского Института медицинской этики.

Таким образом, утверждения, что вакцинация является нарушением Нюрнбергского кодекса, геноцидом и за нее будут судить указанных лиц, является ложью.