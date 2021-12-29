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Фейк: Глава ВОЗ сказал, что нужно в первую очередь убить стариков из стран третьего мира

29 Декабря 2021 15:38
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Фейк: Глава ВОЗ сказал, что нужно в первую очередь убить стариков из стран третьего мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В казахстанских Telegram-чатах пользователи приписывают главе ВОЗ Тедросу Гебрейесусу слова о том, что «лучше убивать стариков в странах третьего мира». На самом деле ничего подобного он никогда не заявлял, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

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Подобные фейки основаны на оговорке Гебрейесуса, которую он допустил в ходе пресс-брифинга 22 декабря этого года.

Тогда он начал произносить слово children (чилдрен – с англ. дети), как «килдрен». Однако глава ВОЗ моментально осознал свою ошибку и поправил себя. В итоге слово прозвучало как «кил чилдрен» (с англ. убивать детей). О том, что это была оговорка и ни о каких убийствах Тедрос Гебрейесус не говорил, вечером того же дня заявили в пресс-службе ВОЗ.

Несмотря на исчерпывающие разъяснения, противники вакцинации продолжают обсуждать эту тему, сообщая, что глава ВОЗ вовсе не оговорился, а вполне намеренно заявил о том, что убивать детей при помощи вакцин неправильно и лучше сначала убить стариков в странах третьего мира.

Это совершенно не так. Чтобы понять, что ни о чем подобном Тедрос Гебрейесус не заявлял, достаточно ознакомиться с полной транскрипцией его речи, опубликованной на официальном сайте ВОЗ. Он говорил о равном распределении вакцин в мире и о том, что в приоритете должна быть иммунизация наиболее уязвимых слоев населения: пожилых людей и тех, кто страдает от хронических заболеваний, потенциально способных усугубить течение COVID-19 в случае заражения.

Таким образом, высказывание о том, что глава ВОЗ призвал убивать стариков в странах третьего мира, – фейк. Тедрос Гебрейесус не говорил об убийствах, а лишь допустил оговорку в своей речи.

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#Общество   #Коронавирус в мире   #ВОЗ   #Фейки  
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