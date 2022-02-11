Фейк: FDA призналось, что вакцины Pfizer убивают людей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНОРМ – Казахстанцы делятся «новостью» о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) официально заявило, что компания Pfizer ввела их в заблуждение относительно безопасности своей вакцины против COVID-19. Препарат якобы убивает двух людей на каждую спасенную жизнь. Все это фейк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

В распространяемом сообщении говорится, что такое заявление специалисты FDA сделали в ходе виртуального заседания «вчера». Следует отметить, что сообщение появилось в казахстанских Telegram-каналах 9 февраля, следовательно, заседание FDA должно было пройти 8 февраля.

Однако 8 февраля подобных мероприятий ведомство не проводило.

Онлайн-совещание, о котором идет речь, прошло 17 сентября 2021 года. Оно длилось 8 часов. Полную запись мероприятия можно найти в YouTube.

На ней видно, что высказывание о том, что вакцины убивают двух человек на одного спасенного, принадлежит вовсе не специалистам FDA и не советникам управления, а независимому спикеру Стиву Киршу.

Как сообщила Associated Press пресс-секретарь FDA Эбби Капобьянко, «открытые публичные слушания открыты для всех, кто заинтересован и зарегистрировался в соответствии с объявлением о собрании. FDA не проверяет комментарии выступающих во время открытых публичных слушаний заранее». Она также отметила, что Стив Кирш никак не связан с FDA и его высказывание никоим образом не отражает позицию ведомства и не является научно доказанным фактом.

Стив Кирш, высказываясь о том, что вакцины убивают людей, сослался на данные из системы VAERS, которые не могут служить достоверным источником информации о безопасности или эффективности препаратов. Ранее мы неоднократно писали о том, что система VAERS работает по принципу открытых обращений, то есть сообщение о возникших побочных эффектах на тот или иной препарат может оставить кто угодно.

На самом портале VAERS размещено сообщение о том, что «отчеты могут содержать неполную, неточную, случайную или неподдающуюся проверке информацию. Большинство отчетов в VAERS являются добровольными, а это означает, что они подвержены предвзятости». Также там указано, что «база данных системы сообщений о побочных эффектах вакцин (VAERS) содержит непроверенные отчеты о побочных эффектах (заболеваниях, проблемах со здоровьем и (или) симптомах) после иммунизации вакцинами, лицензированными в США. Отчеты принимаются от кого угодно и могут быть отправлены в электронном виде на сайт».

Проведенные научные исследования доказывают, что вакцины против COVID-19 безопасны и высокоэффективны . Они не приводят к смертям и тем более не убивают больше людей, чем спасают.

Таким образом, распространяемое сообщение о том, что FDA обвинило Pfizer в дезинформации, и о том, что их вакцины убивают людей, – фейк.