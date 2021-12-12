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Фейк: «Эпидемиолог подтвердил, что вирус SARS-CoV-2 никогда не был выделен»

12 Декабря 2021 21:45
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Фейк: «Эпидемиолог подтвердил, что вирус SARS-CoV-2 никогда не был выделен»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соцсетях продолжают искать «подтверждения» конспирологической и полностью антинаучной теории о том, что возбудитель COVID-19, коронавирус SARS-CoV-2, никогда не был выделен, а следовательно, является выдумкой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

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Сторонники этой теории распространяют интервью доктора Игоря Гундарова, в котором он утверждает, что патоген не был выделен в соответствии постулатами Коха. Все это ложь.

Игорь Гундаров ранее уже распространял недостоверную и антинаучную информацию о пандемии COVID-19. Его слова о том, что вирус SARS-CoV-2 никогда не был выделен, также являются ложью.

Следует понимать, что постулаты Коха были установлены еще до того, как человечество узнало о существовании вирусов. Сам Кох еще при жизни отказался от первого постулата, который звучал как «Микроорганизм постоянно встречается в организме больных людей (или животных) и отсутствует у здоровых». Причиной тому послужило обнаружение бессимптомных носителей тифа и холеры.

Второй постулат Коха также не может в полной мере применяться к вирусам. Он гласит: «Микроорганизм должен быть изолирован от больного человека (или животного) и его штамм должен быть выращен в чистой культуре». Поскольку вирусы не могут выжить вне живой клетки, то вырастить их в чистой культуре нельзя.

Именно поэтому Томас Риверс пересмотрел постулаты Коха, сделав их более применимыми к вирусам.

Вирус SARS-CoV-2 был выделен в полном соответствии с этими пересмотренными ранее постулатами.

Его геном также был полностью расшифрован и изучен, а фото вируса под микроскопом без труда можно найти в Сети.

Теорию о том, что вирус SARS-CoV-2 никогда не выделяли с соблюдением постулатов Коха, уже неоднократно опровергали как казахстанские, так и зарубежные фактчекеры.

Таким образом, слова Игоря Гундарова о том, что коронавирус SARS-CoV-2 не был выделен, а значит, он не существует, – ложь. Патоген выделили, его геном расшифровали и на основе полученных данных разработали действенные и безопасные вакцины против вызываемой им болезни.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Фейки  
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