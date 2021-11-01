Фейк: эпидемиолог подтвердил, что вирус SARS-CoV-2 никогда не был выделен
Игорь Гундаров ранее уже распространял недостоверную и антинаучную информацию о пандемии COVID-19.
Его слова о том, что вирус SARS-CoV-2 никогда не был выделен, также являются ложью.
Следует понимать, что постулаты Коха были установлены еще до того, как человечество узнало о существовании вирусов. Сам Кох еще при жизни отказался от первого постулата, который звучал как «Микроорганизм постоянно встречается в организме больных людей (или животных) и отсутствует у здоровых». Причиной тому послужило обнаружение бессимптомных носителей тифа и холеры.
Второй постулат Коха также не может в полной мере применяться к вирусам. Он гласит: «Микроорганизм должен быть изолирован от больного человека (или животного) и его штамм должен быть выращен в чистой культуре». Поскольку вирусы не могут выжить вне живой клетки, то вырастить их в чистой культуре нельзя.
Именно поэтому Томас Риверс пересмотрел постулаты Коха, сделав их более применимыми к вирусам.
Вирус SARS-CoV-2 был выделен в полном соответствии с этими пересмотренными ранее постулатами.
Его геном также был полностью расшифрован и изучен, а фото вируса под микроскопом без труда можно найти в Сети.
Теорию о том, что вирус SARS-CoV-2 никогда не выделяли с соблюдением постулатов Коха, уже неоднократно опровергали как казахстанские, так и зарубежные фактчекеры.
Таким образом, слова Игоря Гундарова о том, что коронавирус SARS-CoV-2 не был выделен, а значит, он не существует, – ложь. Патоген выделили, его геном расшифровали и на основе полученных данных разработали действенные и безопасные вакцины против вызываемой им болезни.