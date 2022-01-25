Фейк: Единовременную материальную помощь получат многодетные матери в честь 8 марта

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области в мессенджере «WhatsApp» распространяется сообщение о том, что к Международному женскому празднику 8 марта единовременную помощь получат многодетные матери, имеющие детей в возрасте до 18 лет и обладатели подвесок «Алтын алқа»,«Күміс алқа», «Батыр ана», ордена «Ана даңқы» І и ІІ степени». В сообщении говорится, что до 5 февраля текущего года необходимо собрать и сдать необходимые документы в акимат, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области Шынгыса Дуйсенова, данная информация не соответствует действительности.

«На сегодняшний день в социальных сетях распространяется недостоверная информация о том, что в акимат до 5 февраля нужно сдать документы для предоставления единовременной материальной помощи многодетным матерям к празднику 8 марта. Эта информация не соответствует действительности. Если будет оказана какая-либо дополнительная помощь со стороны Правительства, то в первую очередь, это новость будет объявлена на официальных сайтах. Призываю жителей не верить ложным объявлениям», - сказал руководитель управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области Шынгыс Дуйсенов.