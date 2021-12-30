Фейк: «Доказано, что вакцины против COVID-19 истощают иммунитет»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В одном из популярных казахстанских Telegram-каналов распространяется сообщение о том, что шведские ученые провели исследование, доказывающее, что вакцины против COVID-19 истощают иммунитет. На самом деле ни о чем подобном в научной работе не сказано, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на StopFake.kz.
Исследование, о котором идет речь, является препринтом, то есть пока не рецензировано.
Оно посвящено изменениям в эффективности вакцин по прошествии разных промежутков времени. О том, что они истощают иммунитет, в исследовании не говорится.
В научной работе речь идет о снижении иммунитета конкретно к коронавирусу SARS-CoV-2 с течением времени. Исследователи пишут о том, что пик эффективности вакцин, то есть максимальной концентрации антител к вирусу после иммунизации, приходится на 15-30 день после прививки. Снижаться этот показатель начинает приблизительно через 2 месяца, а через 211 дней вакцины утрачивают свою эффективность. Все это говорит о необходимости бустерных доз вакцин для поддержания достаточного уровня антител к вирусу SARS-CoV-2, а не о том, что вакцины истощают иммунитет.
Следовательно, сообщение о том, что исследование шведских ученых доказывает пагубное влияние вакцин на иммунную систему, – фейк.
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