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Фейк: «Детей в школах будут вакцинировать вне зависимости от мнения родителей»

13 Декабря 2021 14:23
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Фейк: «Детей в школах будут вакцинировать вне зависимости от мнения родителей»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В популярном казахстанском Telegram-чате распространяется сообщение о некоем новом нормативно-правовом акте. Пользователи пишут о том, что там прописана норма, согласно которой детей в школах будут прививать против COVID-19 даже без согласия родителей. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

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Информацию о подобном нормативно-правовом акте опровергли в Министерстве здравоохранения РК.

«Такого НПА не существует. Эта информация не соответствует действительности», — сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее министр здравоохранения Алексей Цой уже заявлял, что вакцинация детей против КВИ в Казахстане проводится исключительно с письменного согласия родителей.

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#Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация   #Фейки  
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