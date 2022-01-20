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Фейк: COVID-19 можно вылечить, делая ингаляции смесью лидокаина и физраствора

20 Января 2022 14:31
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Фейк: COVID-19 можно вылечить, делая ингаляции смесью лидокаина и физраствора

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В мессенджере Telegram пользователи распространяют схему лечения COVID-19, подразумевающую ингаляции смесью физраствора и лидокаина. На самом деле эффективностью в борьбе с вирусными заболеваниями такой метод не обладает, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

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Ассоциированный профессор кафедры внутренних болезней Медицинского университета Караганды, доктор PhD Александр Марченко считает, что такая схема лечения способна привести к потере времени, которое в случае с COVID-19 может стать решающим фактором в процессе выздоровления.

«Польза этого метода лечения крайне сомнительна. Прямого вреда от него нет, но теряется драгоценное время из-за самоуверенности. Позднее обращение за медицинской помощью дает мало шансов выжить. Знаю, о чем говорю, так как работал в красной зоне и как эксперт детально разбирал случаи по жалобам. Все эти случаи идентичны: сначала люди лечились всем, что нашли в Интернете, а когда начинали понимать, что лечение неэффективно, в уже порой критическом состоянии поступали в инфекционный стационар. Кто-то, конечно, смог достичь выздоровления и без госпитализации, но в случае с коронавирусной инфекцией важно не допустить развития дыхательной недостаточности», — пояснил Александр Марченко.

Это не первый раз, когда казахстанцы распространяют сомнительные способы лечения COVID-19. Ранее мы опровергали фейки о том, что болезнь можно побороть при помощи гидроксихлорохина, обычной синьки и горячего напитка из лимонов.

Призываем вас не доверять подобным рекомендациям! В случае недомогания следует незамедлительно обратиться за квалифицированной медицинской помощью.

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#Общество   #Коронавирус в РК   #Фейки  
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