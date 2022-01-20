Фейк: COVID-19 можно вылечить, делая ингаляции смесью лидокаина и физраствора

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В мессенджере Telegram пользователи распространяют схему лечения COVID-19, подразумевающую ингаляции смесью физраствора и лидокаина. На самом деле эффективностью в борьбе с вирусными заболеваниями такой метод не обладает, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Ассоциированный профессор кафедры внутренних болезней Медицинского университета Караганды, доктор PhD Александр Марченко считает, что такая схема лечения способна привести к потере времени, которое в случае с COVID-19 может стать решающим фактором в процессе выздоровления.

«Польза этого метода лечения крайне сомнительна. Прямого вреда от него нет, но теряется драгоценное время из-за самоуверенности. Позднее обращение за медицинской помощью дает мало шансов выжить. Знаю, о чем говорю, так как работал в красной зоне и как эксперт детально разбирал случаи по жалобам. Все эти случаи идентичны: сначала люди лечились всем, что нашли в Интернете, а когда начинали понимать, что лечение неэффективно, в уже порой критическом состоянии поступали в инфекционный стационар. Кто-то, конечно, смог достичь выздоровления и без госпитализации, но в случае с коронавирусной инфекцией важно не допустить развития дыхательной недостаточности», — пояснил Александр Марченко.

Это не первый раз, когда казахстанцы распространяют сомнительные способы лечения COVID-19. Ранее мы опровергали фейки о том, что болезнь можно побороть при помощи гидроксихлорохина, обычной синьки и горячего напитка из лимонов.

Призываем вас не доверять подобным рекомендациям! В случае недомогания следует незамедлительно обратиться за квалифицированной медицинской помощью.