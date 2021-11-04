Фейк: «COVID-19 – это отравление фосгеном»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пользователи Казнета продолжают развивать конспирологическую теорию химтрейлов. На этот раз они утверждают, что самолеты сбрасывают ядовитый газ – фосген, симптомы отравления которым якобы неотличимы от симптомов COVID-19. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Фосген – это очень токсичный бесцветный газ с формулой COCl2. При вдыхании он может быть смертелен. Симптомами отравления фосгеном являются кашель, чувство жжения в горле, слезоточивость, тошнота и рвота. При контакте фосгена с кожей на ней возникают отметины, похожие на ожоги или обморожение. Стоит отметить, что даже этот список симптомов значительно отличается от проявлений COVID-19. При заражении этой болезнью на коже не возникает никаких повреждений, не слезятся глаза, не возникает жжения в горле. Вместо этого пациенты испытывают тяжесть в груди, ломоту в мышцах, усталость и другие симптомы.

Первые признаки отравления фосгеном проявляются спустя 4-8 часов после контакта. Симптомы COVID-19 проявляются в течение 14 дней после заражения, а в некоторых случаях и позже.

Следующее, что стоит отметить – специфический запах фосгена. В малых концентрациях газ пахнет свежескошенной травой, а в больших — гниющим сеном. Соответственно, если бы фосген распыляли повсеместно, его запах бы чувствовался.

Фосген входит в список химикатов, представляющих определенный риск, и представлен в конвенции ООН «О запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении». Это значит, что фосген может производиться и храниться исключительно в мирных целях. В частности, фосген используют для производства пестицидов и различных органических соединений.

Производство и применение фосгена, как правило, находится под жестким контролем. Однако утечки газа все-таки происходят. К примеру, в 2016 году в Индии на одном из заводов в результате такой утечки погибли четыре сотрудника. Это говорит о том, что фосген крайне опасен и в случае его намеренного распыления в людных местах массовые смерти наступали бы в течение короткого времени после отравления.

Теория о распылении опасного газа также противоречит известному способу распространения COVID-19. Известно, что возбудитель этой болезни передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Таким образом, заразиться, погуляв по пустым улицам, невозможно, а вот во время нахождения в супермаркете или ресторане шансы заболеть весьма высоки.

Другая несостыковка теории заговора с реальностью – локдаун и режим самоизоляции, которые вводят в регионах с наиболее высоким уровнем заболеваемости. Ведь намеренно «травить» людей на улице, при этом советуя им оставаться дома, просто нецелесообразно.

В целом идеи о химтрейлах, распылении неких химикатов с самолетов – это конспирологическая теория, не имеющая никаких подтверждений. Ранее мы уже рассказывали о ней подробно.