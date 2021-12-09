Фейк: «Цена вакцины Pfizer – 50 000 тенге»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В социальных сетях казахстанцы распространяют информацию о том, что цена вакцины производства Pfizer/BioNTech для желающих привиться граждан Республики Казахстан составит 50 000 тенге. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.
О высокой стоимости вакцины автору рассылки якобы сообщили в алматинской городской поликлинике № 4. Однако в самой поликлинике эти сведения назвали ложными.
«На сегодняшний день в городской поликлинике №4 ведется предварительная запись желающих получить платно вакцину компании Pfizer. Стоимость пока неизвестна. Врачам городской поликлиники № 4 не давались указания касательно стоимости вакцинации», - сообщили в учреждении.
Также там напомнили о том, что бесплатно привиться препаратом производства Pfizer/BioNTech могут дети от 12 до 18 лет, беременные и кормящие женщины.
Таким образом, сообщение о стоимости вакцины в 50 000 тенге – фейк. На сегодняшний день сумма еще не озвучивалась.
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