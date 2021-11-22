Фейк: «Более 150 тысяч человек, включая 600 детей, умерли из-за вакцин против СOVID-19»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы в мессенджерах распространяют слухи о том, что более 150 000 человек, в том числе 600 детей, погибли в результате вакцинации против COVID-19 в США. На самом деле эти цифры не имеют ничего общего с реальностью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Новость со столь пугающим заголовком появилась в британском издании THE EXPOSÉ, распространяющем конспирологические теории и фейковые новости. В статье речь идет о некоем исследовании, которое проводилось на основе данных в системе VAERS и показало, что далеко не все смерти и побочные эффекты препаратов для иммунизации попадают в нее.

Для начала отметим, что система VAERS не может являться достоверным источником информации при проведении подсчетов или оценке безопасности вакцин.

На самом портале VAERS размещено сообщение о том, что «отчеты могут содержать неполную, неточную, случайную или неподдающуюся проверке информацию. Большинство отчетов в VAERS являются добровольными, а это означает, что они подвержены предвзятости». Также там указано, что «база данных системы сообщений о побочных эффектах вакцин (VAERS) содержит непроверенные отчеты о побочных эффектах (заболеваниях, проблемах со здоровьем и/или симптомах) после иммунизации вакцинами, лицензированными в США. Отчеты принимаются от кого угодно и могут быть отправлены в электронном виде на сайт».

Также стоит отметить, что все смерти людей, получивших вакцину против СOVID-19, должны быть включены в систему VAERS. При этом не важно, есть ли связь между получением вакцины и смертью.

Цифры, которые приведены в исследовании, также вызывают серьезные сомнения. В США с начала пандемии по 25 октября 2021 года всего в результате COVID-19 погибло 600 детей. Вакцинация детей от 12 лет и старше против КВИ началась в стране в середине мая 2021 года. То есть, если верить статье в издании THE EXPOSÉ, менее чем за полгода в стране погибло столько же детей, сколько за весь период пандемии. Очевидно, что ничего подобного ни в США, ни где-либо еще в мире не происходило.

Тезисы, изложенные в этой статье и в научной работе, на которой она основана, также опровергло издание Reuters . Фактчекеры связались с представителями Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

«Обзор доступной клинической информации, включая свидетельства о смерти, вскрытие и медицинские записи, не установил причинно-следственную связь с вакцинами от COVID-19», — сообщили в ведомстве.

Представители Центра по контролю и профилактике заболеваний США также отметили, что «на сегодняшний день CDC не обнаружил каких-либо необычных или неожиданных закономерностей смертей после иммунизации, которые указывали бы на то, что вакцины против COVID-19 вызывают или способствуют смерти».

Таким образом, утверждения о 150 000 смертей, вызванных вакцинами, – ложь. Эта информация основана на неверных предположениях и манипуляции статистическими данными в системе VAERS, которая не может служить достоверным источником информации, позволяющим делать подобные заявления.