Фейк: Билл Гейтс призвал к отмене вакцинации против COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казнете распространяется сообщение, что Билл Гейтс заявил о том, что сожалеет о продвижении вакцин против COVID-19 и призывает к отмене вакцинации в целом. Это фейк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Первоисточником этой новости является британский портал The Expose, который ранее уже распространял фейковые новости.

Сейчас на странице с новостью о высказывании Билла Гейтса стоит пометка о том, что материал носит сатирический характер, а заголовок расширен и звучит, как «В параллельной вселенной Билл Гейтс призвал к отмене всех вакцин против COVID-19».

При этом стоит отметить, что изначально на странице подобных пометок не было. Новость была подана так, как будто является правдой. Об этом свидетельствует примечание редактора, в котором говорится следующее: «Когда мы впервые опубликовали эту статью, мы должны были указать в начале, что это сатира, а не в конце. Мы этого не сделали и приносим свои извинения…»

Таким образом, сообщения о том, что Билл Гейтс призвал отменить вакцинацию против COVID-19, – фейк, появившийся после того, как портал, публикующий ложные сообщения, попытался выдать выдуманную новость за свершившийся факт.