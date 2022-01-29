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Фейк: Билл Гейтс призвал к отмене вакцинации против COVID-19

29 Января 2022 13:52
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Фейк: Билл Гейтс призвал к отмене вакцинации против COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казнете распространяется сообщение, что Билл Гейтс заявил о том, что сожалеет о продвижении вакцин против COVID-19 и призывает к отмене вакцинации в целом. Это фейк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

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Первоисточником этой новости является британский портал The Expose, который ранее уже распространял фейковые новости.

Сейчас на странице с новостью о высказывании Билла Гейтса стоит пометка о том, что материал носит сатирический характер, а заголовок расширен и звучит, как «В параллельной вселенной Билл Гейтс призвал к отмене всех вакцин против COVID-19».

При этом стоит отметить, что изначально на странице подобных пометок не было. Новость была подана так, как будто является правдой. Об этом свидетельствует примечание редактора, в котором говорится следующее: «Когда мы впервые опубликовали эту статью, мы должны были указать в начале, что это сатира, а не в конце. Мы этого не сделали и приносим свои извинения…»

Таким образом, сообщения о том, что Билл Гейтс призвал отменить вакцинацию против COVID-19, – фейк, появившийся после того, как портал, публикующий ложные сообщения, попытался выдать выдуманную новость за свершившийся факт.


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#Общество   #Коронавирус в мире   #Вакцинация   #Фейки  
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