3 Июня 2022 09:49

Фейк: беременные участницы испытаний вакцины Pfizer не смогли выносить детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казнете распространяется информация о том, что из 270 беременных участниц клинических испытаний вакцины производства Pfizer/BioNTech лишь одной удалось выносить и родить здорового ребенка. У всех остальных произошел выкидыш. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Это сообщение основано на статье, опубликованной в англоязычном сегменте Сети 19 января 2022 года. В ней говорится о том, что из 270 участниц 238 выбыли по неизвестным причинам, а из оставшихся 32 лишь одна смогла выносить и родить здорового ребенка. Эти данные автором взяты из документа Pfizer/BioNTech «5.3.6 Совокупный анализ пострегистрационных сообщений о нежелательных явлениях pf-07302048 (bnt162b2), полученных до 28 февраля 2021 года».)

Фактчекеры из Reuters поговорили с доцентом кафедры медицины матери и ребенка в Юго-западном медицинском центре Техасского университета Эмили Адхикари. Она ознакомилась с оригинальным документом Pfizer/BioNTech и пояснила, что 238 участниц вовсе не выбыли из исследования, а просто все еще вынашивали детей, следовательно, не могли сообщить об исходе беременности в период проведения клинических испытаний.

Вики Мале, преподаватель репродуктивной иммунологии в Имперском колледже Лондона, также сообщила Reuters, что нежелательные последствия, о которых говорится в статье, вовсе необязательно связаны с вакцинами. Она указывает на то, что описанные в статье события произошли после вакцинации, но необязательно являются ее следствием. Также она отметила, что в статье речь идет лишь о 205 случаях выкидышей среди привитых женщин, что составляет очень малую часть от всех привитых беременных и кормящих в США.

Прежде чем разрешить вакцинацию против COVID-19 для беременных и кормящих, препараты прошли полноценные клинические и доклинические исследования. На сегодняшний день существует много научных оснований полагать, что процедура безопасна и не увеличивает риск преждевременных родов или смерти плода.

Таким образом, сообщения о том, что практически у всех участниц клинических испытаний вакцины Pfizer случился выкидыш, – фейк и манипуляция.