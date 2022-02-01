Фейк: Бельгийский профессор рассказал о том, что людей обманом вынуждают вакцинироваться против КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казнете распространяется отрывок из выступления известного бельгийского профессора, вирусолога Марка Ван Ранста, в котором он якобы раскрывает заговор мирового масштаба, объясняя, как именно правительства разных стран обманом вынуждают людей прививаться против COVID-19. Портал Stopfake.kz объяснил, что на самом деле значат слова профессора и почему они не являются доказательством мирового заговора, передает МИА «Казинформ».

Марк Ван Ранст, профессор, заведующий кафедрой микробиологии, иммунологии и трансплантологии, заведующий лабораторией клинической и эпидемиологической вирусологии Института Рега в Бельгии.

Распространяемое сейчас в Казнете видео с выступлением ученого, подписанное «Как продать пандемию», на самом деле было записано в январе 2019 года во время выступления вирусолога в аналитическом центре Chatham House. Этот факт уже говорит о том, что о пандемии COVID-19 Ван Ранст говорить не мог, так как ее объявили лишь в марте 2020 года.

Более того, во время своего выступления в Chatham House ученый вовсе не давал советов о том, как «продать пандемию», а делился своим опытом работы в качестве комиссара страны по гриппу в 2009 году.

Сам Ван Ранст также опровергал идеи о том, что он якобы раскрыл теорию заговора и рассказал, как правительство, обманывая людей, принуждает их к вакцинации. В ответ на вырванную из контекста часть собственного выступления, опубликованную экс-президентом ультраправой фламандской партии Vlaams Belang Филиппом Девинтером в Twitter, Ван Ранст написал следующее: «Возможно, вы захотите показать своим сторонникам полное видео выступления Chatham House, а не вводящую в заблуждение компиляцию. Вы увидите, что в полной версии на самом деле сказано прямо противоположное».

Таким образом, сообщения о том, что Марк Ван Ранст раскрыл мировой заговор, – фейк. На самом деле в своей речи ни о чем подобном он не говорил, а распространяемое в Сети видео является вырванным из контекста и носит манипулятивный характер.