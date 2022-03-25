Фейк: Активированный уголь, чеснок и куркума выводят вакцину из организма

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В социальных сетях противники вакцинации советуют людям, «вынужденно привитым от СOVID-19», провести детоксикацию организма. По словам авторов, компоненты препарата можно вывести с помощью активированного угля, чеснока, пробиотиков, ирландского морского мха и инфракрасной сауны. Это сообщение содержит антинаучные утверждения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

В список продуктов для «детоксикации от вакцин» попали также мед, корица, кинза, имбирь и некоторые БАДы. В каком сочетании и дозировке применять весь этот коктейль, в сообщении не говорится.

Впрочем, и само высказывание о том, что вакцину можно как-либо «вывести», является антинаучным и манипулятивным. Детоксикация — это выведение из организма токсичных веществ.

Вакцины против COVID-19 не содержат токсичных веществ, отравляющих организм, и не способствуют их производству. Действие вакцин направлено на обучение нашего организма защите от инфекции, выработке антител против возбудителей болезни.

«Так называемую детоксикацию после применения вакцин проводить смысла нет. Не от чего избавляться, нет ничего чужеродного, инородного в организме. Никакой интоксикации шиповидными белками или мРНК не может быть принципиально, пока жив человек и работает хоть в какой-то степени его разум», — пояснил ранее для Stopfake.kz доктор медицинских наук, профессор, эксперт Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Александр Гуляев.

Он также предупредил, что использование некоторых компонентов таких программ «детокса» могут привести к отравлению.

«Современная фармакология не в состоянии анализировать взаимодействия между компонентами этой «программы». Получить отравление после смешения этой кучи субстанций — вполне вероятное дело. Среди указанных растений есть и ядовитые. Не понимаю, почему в рецепты изгнания вакцины из организма не входит шаманский танец с бубнами? Поэтому хочу предостеречь широкую аудиторию читателей: не обращайте внимания на публикации «борцов с вакцинами», ведь это дикость в чистом виде и спекуляции, не позволяйте дурачить вас!» — заключил профессор Александр Гуляев.